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اقتصاد

تعرف على خدمات المحليات التى تقدمها الحكومة عبر الإنترنت

الأحد 17/يونيو/2018 - 03:02 ص
صدى البلد
آية الجارحي
قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن الحكومة تقدم 12 خدمة من ضمن خدمات المحليات من خلال الإنترنت.

وأوضحت هالة السعيد، أن الخدمات التي تقدم عبر الإنترنت هي طلب بيان صلاحية، وطلب بدل فاقد رخصة، وطلب معاينة عقار، طلب معاينة اشغال، طلب تجديد رخصة اشغال، وطلب شكوي، طلب شهادة سداد.

وتابعت وزيرة التخطيط:"كما يتم تقديم أيضا طلب شهادة بتنفيذ الازالة، طلب ترخيص إعلان، وطلب تجديد رخصة إعلان، طلب بيان ايرادات منشأة عن فترة، بالأضافة إلى طلب سداد عام" .

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