ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

محمد هنيدى ينعى ماهر عصام بكلمات مؤثرة

الأحد 17/يونيو/2018 - 03:51 ص
صدى البلد
نعى الفنان محمد هنيدى على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر الفنان الراحل ماهر عصام، وكتب هنيدى "‏ابو قلب طيب .. البقاء لله في ماهر عصام".

كان الفنان الشاب رحل عن عمر يناهز 38 عاما منذ قليل بأحد مستشفيات مدينة السادس من أكتوبر متأثرا بإصابته بجلطة في المخ.


يذكر أن الفنان تعرض لجلطة في المخ، هي الثانية له خلال 4 سنوات، دخلها على أثرها مستشفى إمبابة العام، وبعدها تم نقله إلى مستشفى دار الفؤاد، حيث أصيب بغيبوبة تامة، أدخلته العناية المركزة، قبل أن تصعد روحه إلى بارئها.

ترشيحاتنا

أطعمة يجب تجنبها لمنع قرحة المعدة

الزمالك يعلن عن اقتراب حسم صفقة صانع ألعاب الإسماعيلي

تشييع جثمان ماهر عصام من مسجد الشرطة ظهر اليوم

ترتيب محمد صلاح بين الأكثر تفاعلا على السوشيال ميديا

شاهد.. 40 صورة من حفل الفنان مصطفى قمر بثاني أيام العيد

إصابة 4 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بنجع حمادى

ضبط أصحاب 6 محطات وقود بالبحيرة لامتناعهم عن البيع

حازم إمام يوجه رسالة لميسي بعد مواجهة أيسلندا

حكم ذكر الله تعالى والإنسان على جنابة

شاهد.. فنانة روسية تصمم لوحات حجرية لصلاح وميسي

شاهد..سعوديون يضعون مراسل بي إن سبورت القطرية في موقف محرج

انطلاق مباراة نيجيريا وكرواتيا.. بث مباشر

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. 40 صورة من حفل الفنان مصطفى قمر بثاني أيام العيد

مصطفى قمر يختتم آخر فقرات حفل العيد.. صور

بهاء سلطان يشعل حفل العيد.. صور

إطلالة أنثوية لإيمان العاصي وتاتو يثير الجدل.. صور

مودريتش يحرز الهدف الثاني لكرواتيا في شباك نيجيريا ..صور

فيديو

خبير يوضح أسباب الأزمات الغذائية في دول الساحل الأفريقي..فيديو
غوقة: محاولات احتلال "الهلال النفطي" تستهدف فك الحصار عن درنة .. فيديو
وزير التموين: رقابة صارمة لضبط الأسواق .. فيديو
وزير التموين: 5 قروش سعر ثابت لرغيف الخبز.. فيديو
عمرو يوسف يكشف تحديات واجهته في طايع.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح استثمار أموال المعاشات بعيدا عن موازنة الدولة؟

هل تؤيد مقترح استثمار أموال المعاشات بعيدا عن موازنة الدولة؟