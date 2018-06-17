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أخبار العالم

شاهد..سعوديون يضعون مراسل بي إن سبورت القطرية في موقف محرج

الأحد 17/يونيو/2018 - 04:20 ص
مشجعون سعوديون في
مشجعون سعوديون في روسيا
رحيم يسري
تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر تجمع عدد من المواطنين في العاصمة الروسية موسكو حول مراسل شبكة "بي ان سبورت" القطرية ، مرددين هتافات للمملكة العربية السعودية.

ويبين الفيديو الذي نشرته وسائل إعلامية سعودية محاصرة السعوديون لمراسل "بي ان سبوت" وهم يهتفون باسم الملك سلمان وولي العهد، في ظل صمت وتخوف من مراسل الشبكة القطرية، مما وضعه في موقف محرج.

وكان المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة في السعودية، قد هاجم قنوات "بي إن سبورت" القطرية متوعدا القائمين على إدراتها باتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه كل التجاوزات الصادرة عن القناة بحق السعودية ومنتخبها ورياضتها ومسؤوليها، واستغلالها الرياضة لأغراض سياسية على حد قوله.

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