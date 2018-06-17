ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

سمية الخشاب عن حالتها الصحية: أنا بخير وبعيد مع جوزي في بيتي

الأحد 17/يونيو/2018 - 03:42 ص
قسم الفن
طمأنت الفنانة سمية الخشاب متابعيها وجمهورها على صحتها، بعد تعرضها لوعكة صحية الأيام الماضية دخلت على أثرها لأحد مستشفيات القاهرة.

وكتبت سمية عبر حسابها بموقع تبادل الصور "إنستجرام": "عيد سعيد عليكم حبايبي وأصحابى وينعاد عليكم بالخير والصحة والسلام يارب.. الحمد والشكر لله أنا كويسة وبخير وباعيد في بيتي مع جوزى وأهلى وشكرا لكل اللى اطمنوا عليا وشكرا لحبكم الصادق ودعواتكم المخلصة ويارب يسعد أيامكم.. كل سنة وأنتم طيبين".

ترشيحاتنا

ضاحي خلفان: تحالف قطر مع إيران سذاجة من تميم

مودريتش يحرز الهدف الثاني لكرواتيا في شباك نيجيريا ..صور

بعد نهاية شهر رمضان..٥ أطعمة لسد جوع الليل

ضبط أصحاب 6 محطات وقود بالبحيرة لامتناعهم عن البيع

أطعمة يجب تناولها لعلاج الأنيميا في أسبوع واحد

أطعمة يجب تجنبها لمنع قرحة المعدة

4 كلمات احذري ذكرها أمام طفلك

خالد الغندور يكشف عن تلقيه عرضا جديدا بعد رحيله من "إل تي سي"

لأول مرة عن الملكة إليزابيث.. تستخدم لغة سرية ولا تحمل جواز سفر

حكم حرق الأوراق التى تحتوى على لفظ الجلالة

وزير المالية: لو محركناش أسعار الوقود كان البديل إننا نستلف.. فيديو

شاهد.. حادث الدهس وفرار السائق في موسكو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. 40 صورة من حفل الفنان مصطفى قمر بثاني أيام العيد

مصطفى قمر يختتم آخر فقرات حفل العيد.. صور

بهاء سلطان يشعل حفل العيد.. صور

إطلالة أنثوية لإيمان العاصي وتاتو يثير الجدل.. صور

مودريتش يحرز الهدف الثاني لكرواتيا في شباك نيجيريا ..صور

فيديو

خبير يوضح أسباب الأزمات الغذائية في دول الساحل الأفريقي..فيديو
غوقة: محاولات احتلال "الهلال النفطي" تستهدف فك الحصار عن درنة .. فيديو
وزير التموين: رقابة صارمة لضبط الأسواق .. فيديو
وزير التموين: 5 قروش سعر ثابت لرغيف الخبز.. فيديو
عمرو يوسف يكشف تحديات واجهته في طايع.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح استثمار أموال المعاشات بعيدا عن موازنة الدولة؟

هل تؤيد مقترح استثمار أموال المعاشات بعيدا عن موازنة الدولة؟