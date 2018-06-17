سمية الخشاب عن حالتها الصحية: أنا بخير وبعيد مع جوزي في بيتي

طمأنت الفنانة سمية الخشاب متابعيها وجمهورها على صحتها، بعد تعرضها لوعكة صحية الأيام الماضية دخلت على أثرها لأحد مستشفيات القاهرة.



وكتبت سمية عبر حسابها بموقع تبادل الصور "إنستجرام": "عيد سعيد عليكم حبايبي وأصحابى وينعاد عليكم بالخير والصحة والسلام يارب.. الحمد والشكر لله أنا كويسة وبخير وباعيد في بيتي مع جوزى وأهلى وشكرا لكل اللى اطمنوا عليا وشكرا لحبكم الصادق ودعواتكم المخلصة ويارب يسعد أيامكم.. كل سنة وأنتم طيبين".