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أخبار العالم

سفارة المملكة بروسيا توضح حقيقة إصابة سعوديين في حادث دهس موسكو

الأحد 17/يونيو/2018 - 04:16 ص
حادث دهس موسكو
حادث دهس موسكو
رحيم يسري
ذكرت السفارة السعودية لدى روسيا أنه لا يوجد مصابين سعوديين في حادث الدهس الذي وقع مساء أمس السبت في موسكو.

وقال مسؤول روسي إن حادث الدهس في موسكو قد يكون ناتج عن فقدان السائق السيطرة على سيارته، مشيرا الى أن السائق كان مخمورا على الأرجح، بحسب صحيفة "المواطن" السعودية.

وأوضح شهود عيان” أن الإصابات في حادث الدهس معظمها من مشجعي منتخب المكسيك، وأن سائق السيارة التي صدمت الحشد هرب، ولكن الشرطة ألقت القبض عليه بعدها.

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