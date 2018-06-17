ياسر جلال ينعي ماهر عصام: كان من أطيب القلوب

البقاء لله ربنا يرحمك يا ماهر ويسكنك فسيح جناته ويصبر اهلك وحبايبك 🙏🏻 ... كان من اطيب القلوب فعلاً الله يرحمك 🙏🏻#ماهر_عصام في ذمة الله 🙏🏻 pic.twitter.com/8jzsYK5U6J — ياسر جلال (@Yaser_Galall) June 17, 2018

نعى الفنان ياسر جلال على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر الفنان الراحل ماهر عصام، حيث غرد قائلًا "البقاء لله ربنا يرحمك يا ماهر ويسكنك فسيح جناته ويصبر اهلك وحبايبك 🙏🏻 ... كان من أطيب القلوب فعلًا الله يرحمك 🙏🏻#ماهر_عصام في ذمة الله".كان الفنان الشاب رحل عن عمر يناهز 38 عاما منذ قليل بأحد مستشفيات مدينة السادس من أكتوبر متأثرا بإصابته بجلطة في المخ.يذكر أن الفنان تعرض لجلطة في المخ، هي الثانية له خلال 4 سنوات، دخلها على أثرها مستشفى إمبابة العام، وبعدها تم نقله إلى مستشفى دار الفؤاد، حيث أصيب بغيبوبة تامة، أدخلته العناية المركزة، قبل أن تصعد روحه إلى بارئها.