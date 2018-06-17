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بنات البلد

بدون حرمان.. رجيم يخلصك من سمنة رمضان بسرعة مذهلة

الأحد 17/يونيو/2018 - 06:59 ص
صدى البلد
لمياء الياسين
وزنك زاد كثيرا خلال رمضان والعيد يمكنك التخلص من زيادة الوزن برجيم سريع المفعول يساعدك على الوصول للهدف بسرعة فائقة وبدون حرمان يقدمه إستشارى التغذية العلاجية خالد يوسف..يمكنك تطبيق لمدة اسبوع وستدهشين بالنتيجة .

وجبة الافطار..

– طبق فول صغير مع ربع رغيف عيش او قطعة جبن قريش + بيضة مسلوقة

وجبة الغداء ...

– قطعتين من السمك المشوى

أو ربع دجاجة مشوية منزوعة الدهن

أو علبة تونة بدون زيت مع طبق سلطة خضراء من الخضراوات الورقية

العشاء ..

– سلطة فواكه

أو كوب زبادى طازج مع ملعقة عسل نحل .

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