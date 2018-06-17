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فن

فتحي عبد الوهاب ناعيا ماهر عصام: إلى اللقاء

الأحد 17/يونيو/2018 - 04:15 ص
الفنان الراحل ماهر
الفنان الراحل ماهر عصام
الديب ابوعلى _منار نور
نعى الفنان فتحي عبد الوهاب على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر الفنان الراحل ماهر عصام وكتب عبد الوهاب"مع السلامة يا ماهر وإلى القاء".

كان الفنان الشاب رحل عن عمر يناهز 38 عاما منذ قليل بأحد مستشفيات مدينة السادس من أكتوبر متأثرا بإصابته بجلطة في المخ.


يذكر أن الفنان تعرض لجلطة في المخ، هي الثانية له خلال 4 سنوات، دخلها على أثرها مستشفى إمبابة العام، وبعدها تم نقله إلى مستشفى دار الفؤاد، حيث أصيب بغيبوبة تامة، أدخلته العناية المركزة، قبل أن تصعد روحه إلى بارئها.

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