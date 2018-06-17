السقا ينعي ماهر عصام بكلمات مؤثرة ويدعو له بالرحمة

نعى الفنان أحمد السقا على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر الفنان الراحل ماهر عصام، وكتب السقا "‏ماهر عصام أطيب خلق الله أبو قلب طفل رحمة الله عليك يارب".



كان الفنان الشاب رحل عن عمر يناهز 38 عاما منذ قليل بأحد مستشفيات مدينة السادس من أكتوبر متأثرا بإصابته بجلطة في المخ.





يذكر أن الفنان تعرض لجلطة في المخ، هي الثانية له خلال 4 سنوات، دخلها على أثرها مستشفى إمبابة العام، وبعدها تم نقله إلى مستشفى دار الفؤاد، حيث أصيب بغيبوبة تامة، أدخلته العناية المركزة، قبل أن تصعد روحه إلى بارئها.