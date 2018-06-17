شاهد.. آيتن عامر تنعى ماهر عصام بصورة

اخترت الصورة دى عشان كل ما حد يشوفها و يقرا المكتوب فيها الثواب يروح لماهر عصام

اللهم ارحمة و اغفر له و آنس وحشتة و ثبته عند السؤال pic.twitter.com/W56Yt7fpfR — Ayten Amer (@AYTENAMER) June 17, 2018

نعت الفنانة ايتن عامر على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر الفنان الراحل ماهر عصام، وكتبت أيتن "اخترت الصوره دى عشان كل ما حد يشوفها ويقرا المكتوب فيها الثواب يروح لماهر عصام اللهم ارحمه واغفر له وآنس وحشته وثبته عند السؤال."كان الفنان الشاب رحل عن عمر يناهز 38 عاما منذ قليل بأحد مستشفيات مدينة السادس من أكتوبر متأثرا بإصابته بجلطة في المخ.يذكر أن الفنان تعرض لجلطة في المخ، هي الثانية له خلال 4 سنوات، دخلها على أثرها مستشفى إمبابة العام، وبعدها تم نقله إلى مستشفى دار الفؤاد، حيث أصيب بغيبوبة تامة، أدخلته العناية المركزة، قبل أن تصعد روحه إلى بارئها