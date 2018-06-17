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أخبار العالم

الجيش الليبي يشن غارات جوية على مواقع الإرهابيين برأس لانوف وسرت

الأحد 17/يونيو/2018 - 04:54 ص
صدى البلد
رحيم يسري
أعلن مكتب المتحدث الرسمي باسم القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، اليوم الأحد، أن مقاتلات سلاح الجو الليبي تشن غارات جوية على مواقع وتجمعات للإرهابيين من منطقة رأس لانوف إلى مشارف مدينة سرت.

وذكر مكتب العميد أحمد المسماري المتحدث الرسمي باسم القائد العام للجيش الليبي في بيان، أن "مقاتلات القوات الجوية تشن غارات على مواقع وتجمعات العدو الإرهابية في منطقة العمليات العسكرية من رأس لانوف حتى مشارف مدينة سرت"

وأضاف البيان أن "غرفة عمليات القوات الجوية الوسطى تنوه لكافة المواطنين القاطنين في المنطقة عدم الاقتراب من مواقع العدو وتجمعاتهم ومواقع الذخائر والمعدات والآليات المسلحة".

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