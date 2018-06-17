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بعد وفاة الفنان ماهر عصام متأثرًا بنزيف في المخ.. تعرف على أسباب المرض وأعراضه وكيفية الحماية منه

الأحد 17/يونيو/2018 - 06:00 ص
صدى البلد
لمياء الياسين
نزيف المخ لهذا السبب تصابين به
احتياطات لتحمى نفسك من نزيف المخ المفاجئ
أعراض تغفليها مؤشر لإصابتك بنزيف المخ

توفي الفنان الشاب ماهر عصام متأثرًا بإصابته بنزيف فى المخ وهي ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها الفنان الراحل للنزيف حيث تعرض لنفس الوعكة الصحية منذ أربع سنوات إليك أسباب الإصابة بنزيف المخ وأبرز أعراضه وكيف تحمى نفسك منه

أسباب الإصابة

ووفقا لموقع بولد سكاى الهندي أن أبرز أسباب نزيف المخ هى ضربات الرأس أو ارتفاع ضغط الدم مما يزيد من سهولة إنفجار هذه الأوعية وحدوث النزيف على المدى البعيد.

أما عن أعراض نزيف المخ فقد تأتي بشكلٍ مفاجئ أو على نحوٍ تدريجي مثل الإحساس بوخز في الوجه والصداع الشديد والمفاجئ ومشاكل في الرؤية

كيف تحمى نفسك

أحيانا فقدان التوازن وصعوبة في الكلام مع بعض الخمول وفقدان الوعي ومن الصعب تشخيصه ما لم توجد علامات تدل عليه
ومن أبرز هذه الفحوصات الأشعة السينية X-rays

يتم علاج النزيف من خلال الحقن بمادة صبغية لكن بعد استقرار حالة المريض لإيقاف النزيف، ويختلف التدخّل الجراحي تِبعًا لنوع النزيف وسببه

مضاعفات نزيف المخ

على الجانب الأخر وفقا لموقع هيلث كير تعد أبرز مضاعفات النزيف فقدان البصر و عدم القدرة على الكلام ولتقليل خطر الإصابة
يجب المحافظة على انتظام ضغط الدم وتفادى الإنفعال الزائد و المتابعة الدورية مع الطبيب عند تناول بعض الأدوية التي تؤثر في ضغط الدم.

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