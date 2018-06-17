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فن

ماهر عصام يتصدر تويتر عقب الإعلان عن رحيله

الأحد 17/يونيو/2018 - 05:06 ص
ماهر عصام
ماهر عصام
الديب ابوعلى
تصدر "هاشتاج" ماهر عصام "الترند المصري" على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" وذلك عقب دقائق قليلة من إعلان خبر وفاته.

كان الفنان الشاب رحل فجر اليوم الأحد، عن عمر يناهز 38 عاما منذ قليل بأحد مستشفيات مدينة السادس من أكتوبر متأثرا بإصابته بجلطة في المخ.

يذكر أن الفنان تعرض لجلطة في المخ، هي الثانية له خلال 4 سنوات، دخلها على أثرها مستشفى إمبابة العام، وبعدها تم نقله إلى مستشفى دار الفؤاد، حيث أصيب بغيبوبة تامة، أدخلته العناية المركزة، قبل أن تصعد روحه إلى بارئها.

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