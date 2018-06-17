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فن

هانى رمزى ناعيًا ماهر عصام: هتوحشنا ضحكتك

الأحد 17/يونيو/2018 - 04:54 ص
صدى البلد
منار نور
نعى الفنان هاني رمزي على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر الفنان الراحل ماهر عصام، وكتبت "مع السلامه يا ماهر بجد هتوحشونى وهتوحشنى ضحكتك الله يرحمك يا صاحبي وربنا يعزى ويصبر كل محبينك #ماهر_عصام"

كان الفنان الشاب رحل عن عمر يناهز 38 عاما منذ قليل بأحد مستشفيات مدينة السادس من أكتوبر متأثرا بإصابته بجلطة في المخ.

يذكر أن الفنان تعرض لجلطة في المخ، هي الثانية له خلال 4 سنوات، دخلها على أثرها مستشفى إمبابة العام، وبعدها تم نقله إلى مستشفى دار الفؤاد، حيث أصيب بغيبوبة تامة، أدخلته العناية المركزة، قبل أن تصعد روحه إلى بارئها.

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