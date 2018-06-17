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فن

شاهد.. إيمان العاصى تنعى الفنان الراحل ماهر عصام

الأحد 17/يونيو/2018 - 05:32 ص
صدى البلد
منار نور
نعت الفنانة إيمان العاصى على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام الفنان الراحل ماهر عصام، وكتبت " لا اله الا الله .. الفنان ماهر عصام في ذمة الله ربنا يرحمه ويثبته عند السؤال يارب ".

كان الفنان الشاب رحل عن عمر يناهز 38 عاما منذ قليل بأحد مستشفيات مدينة السادس من أكتوبر متأثرا بإصابته بجلطة في المخ.

يذكر أن الفنان تعرض لجلطة في المخ، هي الثانية له خلال 4 سنوات، دخلها على أثرها مستشفى إمبابة العام، وبعدها تم نقله إلى مستشفى دار الفؤاد، حيث أصيب بغيبوبة تامة، أدخلته العناية المركزة، قبل أن تصعد روحه إلى بارئها.

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