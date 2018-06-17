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حوادث

النيابة تتلقى عدة بلاغات فى يحيى قزاز بتهمة تنفيذ مخطط الإخوان

الأحد 17/يونيو/2018 - 05:30 ص
الدكتور الجامعى
الدكتور الجامعى يحيى قزاز
مصطفى الرماح
تقدم عدد كبير من المواطنين بعدة بلاغات للنيابة ضد الدكتور يحيى القزاز تتهمه فيها بتنفيذ مخطط جماعة الإخوان الإرهابية فى مهاجمة مؤسسات الدولة .

وكانت مصادر مطلعة كشفت عن استمرار الدكتور الجامعى يحيى قزاز، أستاذ الجيولوجيا بجامعة حلوان، عن التواصل مع قيادات التنظيم الدولي للإخوان خارج البلاد، والاتفاق على تصعيد الأنشطة الإرهابية تجاه الدولة، وإشاعة الفوضى وإثارة الفتن بين المواطنين، من خلال تدوينات له على أحد مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت المصادر إن القزاز ينفذ تكليفات قيادات جماعة الإخوان الإرهابية بالخارج بتأجيج مشاعر المواطنين ضد الدولة بسبب زيادة أسعار المحروقات.

وطبقًا للمصادر، فإن الجماعة الإرهابية استخدمت في الوصول إلى أهدافها عددًا من الآليات، ومنها الاستعانة بعناصر مدنية موالية للتنظيم الإرهابي، واستخدام المواقع الإلكترونية على شبكة الإنترنت، لبث آراء تؤلب الرأي العام، وتوجه المواطنين للخروج فى مظاهرات منددة بالدولة ورجالها.

ويعتبر يحيى القزاز أحد عناصر الخلايا النائمة الموالية للتنظيم الإخواني، التي تتولى مهمة عودته للحكم مرة أخرى، محتميا بعمله الجامعي، وذلك بعد فشله في إحياء الحركة المصرية من أجل التغيير "كفاية"، وحركة "9 مارس" لاستقلال الجامعات، والتي كان أحد أعضائها.

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