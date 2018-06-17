أنجيلا ميركل مهددة بفقدان منصبها لهذا السبب

قال برلماني ألماني إن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مهددة بالإطاحة من منصبها كمستشارة لألمانيا، إذ لم تضع خطة جديدة لأزمة اللجوء والهجرة.



وأضاف كاي ويتاكر العضو بحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي والذي ترأسه ميركل، أن الانقسام داخل الحزب يضعف الإئتلاف ومن الممكن أن يعجل برحيل المستشارة الألمانية، بحسب صحيفة "دايلي ميل" البريطانية.



وترى ميركل أن قضية اللاجئين التي تثير انقساما في ألمانيا بحاجة إلى قرار أوروبي يحافظ على أوروبا موحدة ، وتواجه المستشارة الألمانية خلافات متعددة داخل ائتلافها الحاكم مع حليفها البافاري ووزير داخليتها هورست زيهوفر بشأن ملف اللاجئين.



ويتوقع المحللون اشتعال الخلاف بين ميركل ووزير داخليتها إذ لم يتم التوصل لحل خلال الأٍسبوع المقبل، حيث يرى البعض إمكانية تخلي زيهوفر عن ميركل في ظل الخلاف القائم حول سياسة ميركل بشأن اللجوء.



وكان استطلاع للرأي أجراه معهد "آرفورتر انسا" قد أظهر أن 65% من الألمان يرفضون سياسة أنجيلا ميركل بشأن اللجوء، كما أظهر الاستطلاع أن معظم الأحزاب الألمانية ضد سياسة اللجوء أيضا، حيث يرى 63% من ناخبي الائتلاف المسيحي الديموقراطي أن سياسة ميركل خاطئة، ويوافقهم 75 % من ناخبي الحزب الليبرالي الحر، و96 % من حزب البديل من أجل ألمانيا.