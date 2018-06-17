صلاح عبد الله ناعيًا ماهر عصام : في رعاية الله ورحمته يا حبيبي

صباح الخير ياماهر يابني وفي رعاية الله ورحمته ياحبيبي

والله إرتحت ياماهر

أسألكم الفاتحة والدعاء لـ #ماهر_عصام — salah abdallah صلاح عبدالله (@SalahAbdallah) June 17, 2018

نعى الفنان صلاح عبد الله على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر الفنان الراحل ماهر عصام، وغرد قائلًا"صباح الخير يا ماهر يا بني وفي رعاية الله ورحمته ياحبيبي ،والله ارتحت ياماهر ،أسألكم الفاتحة والدعاء لـ #ماهر_عصامكان الفنان الشاب رحل عن عمر يناهز 38 عاما منذ قليل بأحد مستشفيات مدينة السادس من أكتوبر متأثرا بإصابته بجلطة في المخ.يذكر أن الفنان تعرض لجلطة في المخ، هي الثانية له خلال 4 سنوات، دخلها على أثرها مستشفى إمبابة العام، وبعدها تم نقله إلى مستشفى دار الفؤاد، حيث أصيب بغيبوبة تامة، أدخلته العناية المركزة، قبل أن تصعد روحه إلى بارئها.