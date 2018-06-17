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فن

ندى بسيونى ناعية ماهر عصام: أسأل الله أن يرحمه ويسكنه فسيح جناته

الأحد 17/يونيو/2018 - 05:33 ص
صدى البلد
منار نور
نعت الفنانة ندى بسيونى على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر الفنان الراحل ماهر عصام، وكتبت قائلة " خالص التعازي في وفاة الفنان #ماهر_عصام .. أسأل الله أن يرحمه ويسكنه فسيح جناته .. وأسألكم الدعاء "

كان الفنان الشاب رحل عن عمر يناهز 38 عاما منذ قليل بأحد مستشفيات مدينة السادس من أكتوبر متأثرا بإصابته بجلطة في المخ.

يذكر أن الفنان تعرض لجلطة في المخ، هي الثانية له خلال 4 سنوات، دخلها على أثرها مستشفى إمبابة العام، وبعدها تم نقله إلى مستشفى دار الفؤاد، حيث أصيب بغيبوبة تامة، أدخلته العناية المركزة، قبل أن تصعد روحه إلى بارئها.

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