شريف رمزي ناعيًا ماهر عصام: مشيت قبل ما تاخد حقك

نعى الفنان شريف رمزي زميله الراحل ماهر عصام الذي وافته المنية فجر اليوم الأحد عن عمر ناهز 38 عاما بعد تعرضه لنزيف حاد بالمخ أول من أمس نقله على إثرها للمستشفى قبل أن يتوفاه الله.



ونشر "رمزي" علي صفحته بموقع الصور الشهير "انستجرام" بعض صور للراحل وعلق عليها قائلا: "إنا لله وإنا إليه راجعون، الله يرحمك يا ماهر كنت أجمل وأطيب خلق الله، فنان جميل وخلوق ومحترم وراضي وقانع".



وتابع "رمزي" قائلا: "مشيت قبل ما تاخد حقك اللي تستحقه موهبتك لكن حتفضل في قلوبنا لحد ما نجيلك يا طيب يا محترم يا موهوب يا خلوق ادعوله #ماهر_عصام".