جوجل يحتفل بعيد ميلاد محمد ايسياخم M’hamed Issiakhem الـ90

يحتفل محرك البحث الشهير جوجل google اليوم الأحد 17 يونيو 2018، عبر صفحته الرئيسية بعيد الميلاد الـ90 للفنان التشكيلي محمد ايسياخم M’hamed Issiakhem الذي سنتعرف على قصة حياته بالتفصيل خلال السطور المقبلة.



محمد ايسياخم M’hamed Issiakhem هو فنان تشكيلى ومصمم جرافيك ورسام شهير، ولد فى دولة الجزائر الشقيقة فى السابع عشر من شهر يونيو سنة 1928، وذلك فى بلدة تسمى أغريب تابعة لولاية تيزي وزو فى الجزائر، كان محمد ايسياخم “M’hamed Issiakhem” محابًا للفنون، كان من رواد الحركة التجريدية فى العصر الحديث، تعلم على يديه الكثير والكثير، وكان أيضًا عضوًا فى الاتحاد الوطني الجزائرى وذلك للفنون التشكيلية.



محمد ايسياخم M’hamed Issiakhem كان شغوفًا بفن الرسم، فتعمق فيه وفى دراساته، وكان يبدع فى رسوماته ولوحاته، وتحدث هذا الفنان الرائع على العديد من اسرار هذه المهنه الرائعة، التى يعتبرها البعض فنًا راقيًا، حيث تحدث محمد ايسياخم M’hamed Issiakhem عن عن الريشة والعملة الورقية، واللوحة هى وسيلة لايصال فكرة مبتغاه، كل هذا تناولة هذا الفنان الرائع خلال سيرته المهنية.



محمد ايسياخم M’hamed Issiakhem درس فى المدرسة الوطنية للفنون الجميلة، واصبح شغوفًا ومحبًا لهذا النوع من الفنون، وهذا ما جعله متميزًا فى مجاله، وجعل موقع البحث الشهير جوجل على الأحتفال بالذكري الـ 90 لميلاده هذا الفنان، الذى ترك لنا الكثير عن هذا المجال، الذى مازال يتعلم من خبراته ومن كتاباته الكثير من الطلاب حتى وقتنا هذا.