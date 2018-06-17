ليونيل ميسي يتحدث عن ركلة الجزاء الضائعة أمام أيسلندا

أعرب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن أسفه لإهداره ضربة جزاء احتسبت لمنتخب بلاده أمام آيسلندا بالمباراة التي إنتهت بالتعادل 1/1، أمس السبت، في افتتاح مباريات المجموعة الثالثة، ضمن مونديال روسيا 2018.



وقال ليونيل ميسي "يؤلمني أنني أهدرت ضربة الجزاء، لأنها كانت ستعطي أفضلية حاسمة.. لم نفقد الحماس رغم هذا التعادل. سنواصل بنفس الرغبة. أعتقد أننا كنا نستحق الفوز".



وكشف ليونيل ميسي " نحن كنا نرغب في الفوز، ولكن لم يتحقق ذلك. سجلنا هدفا سريعا، وأدرك الآيسلنديون التعادل. لقد دافعوا بكثافة عددية، وكان من الصعب اختراق دفاعاتهم، وايجاد المساحات".



وأشار ليونيل ميسي إلى أن تعادل اليوم لن يؤثر على طريقة لعب الأرجنتين أمام كرواتيا: "لا يجب أن يحدث هذا لنا. لدينا بضعة أيام للراحة والإعداد جيدا للمباراة".



وقال ليونيل ميسي "لم نكن نأمل أن نخرج بنقطة واحدة من المباراة الأولى... لا أحد يهدي أي شيء هنا ببساطة. في هذا المونديال المستوى متقارب للغاية، لأن كل المباريات متكافئة جدا"