الجيش الليبي يقبض على سائق أسامة بن لادن في درنة

ذكر موقع قناة "العربية" أن قوات الجيش الليبي تمكنت من القبض على أبو سفيان بن قمو، مساء السبت، خلال مداهمة لأحد تمركزات البؤر الأخيرة للجماعات الإرهابية في درنة، مشيرا إلى أن بن قمو السائق الشخصي لأسامة بن لادن قد قبض عليه بعد مقاومة مجموعته داخل أحد المساكن و نفاذ ذخيرتهم.



ويعتبر أبوسفيان صاحب الـ59 عانا من أبرز قيادات تنظيم القاعدة، حيث هاجر إلى أفغانستان عبر السودان وتدرب في معسكرات القاعدة قبل أن يتحول إلى مدرب في التنظيم، ويصبح من أبرز قياديي تنظيم القاعدة ويشارك في أغلب معاركه.



وخلال فترة تواجد بن لادن في السودان كان بن قمو سائقه الشخصي وعلى صلة بأغلب رموز وقيادات التنظيم، قبل أن يعتقل من قبل القوات الأميركية التي سلمته إلى ليبيا في 2007 وسجن في معتقل أبوسليم الليبي.



وتمكن سائق بن لادن من الهرب من السجن في 2011 عند سقوط نظام قذافي ، ثم عاد إلى مسقط رأسه في درنة ليؤسس جماعة أنصار الشريعة الإرهابية.