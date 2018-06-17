صحف الإمارات: زعماء العرب يتبادلون التهانئ بمناسبة عيد الفطر .. مصر ترفع أسعار الوقود لخفض تكلفة دعم الطاقة ..الجيش الليبي يتقدم في درنة .. والإمارات تسير قافلة مساعدات إلى اليمن

- محمد بن زايد يتبادل تهاني العيد مع الرئيس السيسي وخادم الحرمين ومحمد السادس وعبدالله الثاني وغني

- "الخليج" : الجيش الليبي يتقدم نحو آخر معاقل الإرهابيين في درنة

- "البيان" : سيارة تدهس حشدا في موسكو



تصدرت أخبار تبادل التهاني بين الزعماء العرب بمناسبة عيد الفطر عناوين الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم، واهتمت الصحف بارتفاع أسعار الوقود في مصر، وكذلك سيطرة الجيش الليبي على آخر معارقل الإرهابيين بدرنة إضافة إلى حادث الدهس في موسكو.



اهتمت الصحف الإماراتية بالاتصال الذي أجراه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي وكذلك الملك سلمان خادم الحرمين الشريفين وباقي زعماء العرب، حيث نشرت صحيفة "الاتحاد" تقريرا بعنوان "محمد بن زايد يتبادل تهاني العيد مع خادم الحرمين ومحمد السادس وعبدالله الثاني والسيسي وغني"



ونقل ولي عهد أبوظبي للزعماء أطيب تهاني الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات بهذه المناسبة المباركة، متمنيًا لهم موفور الصحة والسعادة، كما أعرب القادة عن تهانيهم للشيخ محمد بن زايد آل نهيان بهذه المناسبة.



ونشرت الصحيفة ذاتها تقريرا بعنوان "مصر ترفع أسعار الوقود لخفض تكلفة دعم الطاقة"، مشيرة إلى تصريحات رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أمس السبت بأن الزيادة في أسعار تعريفة ركوب سيارات "السيرفيس والتاكسي الجديدة" ستكون بين 10 و20 % بعد ارتفاع أسعار المنتجات البترولية.



وأشارت إلى أن مصر رفعت أسعار الوقود بنسب ما بين 17.5 و66.6% في إطار برنامج للإصلاح الاقتصادي مدته ثلاث سنوات يشمل تحرير سعر الصرف وخفض دعم الطاقة والمياه سنويا وزيادة إيرادات الدولة وإقرار عدد من القوانين الجديدة المحفزة للاستثمار، موضحة أن الحكومة المصرية أكدت أنها ستتعامل بحسم مع أي مخالفة أو محاولة من السائقين لمخالفة تعريفة الركوب المحددة.





ونشرت صحيفة "الخليج" تقريرا بعنوان "الجيش الليبي يتقدم نحو آخر معاقل الإرهابيين في درنة" ، مشيرة إلى تقدم قوات الجيش الليبي الراجلة نحو المعاقل الأخيرة لقوات «مجلس شورى درنة» الإرهابي، في الوقت الذي شهدت فيه المناطق المحررة في المدينة الاحتفال بأجواء العيد بطريقة اعتيادية، فيما أكد مصدر للصحيفة أن قوات الجيش سيطرت على أكبر مساحة في «المغار» أهم معاقل الإرهاب في درنة من زاوية بن عيسى إلى نادي درانس، موضحا أن الباقي من المنطقة جزء بسيط جدًا.



واهتمت صحيفة "البيان" بحادث الدهس الذي وقع بموسكو أمس، حيث نشرت تقريرا بعنوان "سيارة تدهس حشدًا في موسكو"، مشيرة إلى إصابة ثمانية أشخاص على الأقل، بعد أن اقتحمت سيارة حشدًا من المارة وسط العاصمة الروسية موسكو، موضحة أن سيارة أجرة هي التي صدمت المارة، فيما أشارت مصادر من الشرطة إلى أن السائق كان مخمورا وأن من بين الجرحى زوارًا من المكسيك.



وذكرت السلطات الروسية أنها اعتقلت سائق سيارة الأجرة المتسبب في الحادث، موضحة أن لديه رخصة قيادة قرغيزية، مرجحة أن يكون الحادث نجم عن فقدان السائق تحكمه في مركبته.



واهتمت صحيفة "الخليج" بالمساعدات الإماراتية المقدمة إلى الحديدة ، حيث نشرت تقريرا بعنوان "الإمارات تسير قافلة مساعدات من عدن إلى الحديدة" ، موضحة أن هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بدأت في تسيير قافلة مساعدات إنسانية وغذائية تحمل 10 آلاف سلة غذائية ومواد تموينية من مدينة عدن الى المناطق المحررة في محافظة الحديدة، ويستفيد منها 70 ألف شخص، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الحكومة الإمارتية وفي إطار الاستجابة الإنسانية الفورية من دولة الإمارات للشعب اليمني الشقيق لتوفير المساعدات العاجلة لأهالي المناطق المحررة في المحافظة.