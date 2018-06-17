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كأس العالم

ألمانيا ضد المكسيك.. ديجو فورلان يهنئ أبناء كارلوس بالفوز على الألمان

الأحد 17/يونيو/2018 - 07:53 م
فورلان
فورلان
الديب ابوعلى
حرص أسطورة منتخب الأوروجواي ديجو فورلان على تهنئة منتخب المكسيك بفوزه فى مباراة ألمانيا ضد المكسيك بهدف دون رد فى افتتاح مبارياتهما بنهائيات كأس العالم روسيا 2018.

ونشر "فورلان" على صفحته بموقع التدوينات القصيرة "تويتر" عقب مباراة المانيا ضد المكسيك صورة لبعض لاعبي منتخب المكسيك وكتب أعلاها باللغتين الإسبانية والإنجليزية قائلا: "تهانينا للمكسيك لعبوا مباراة جيدة ذكرتني بلقاء الاوروجواي والمكسيك بكأس العالم 2010".

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