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أخبار العالم

ضاحي خلفان: لا حوثي بعد اليوم

الأحد 17/يونيو/2018 - 07:16 ص
صدى البلد
رحيم يسري
قال الفريق ضاحي خلفان نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، إن عبد الملك الحوثي زعيم ميليشيا الحوثيين في اليمن سيستمر في عناده ولن يسلم ميناء الحديدة .. ميناء التهريب الإيراني إلى ان يضرب ويطرد ويقتل قادته وأفراده.

وأضاف خلفان في سلسلة تغريدات على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" موجها كلامه للحوثي "العرب الذين يقاتلونك هم عرب الفتوحات يا حوثي..اذا كبروا ارتجت الأرض لتكبيراتهم...انتظر فهم قادمون الى مخبئك"، وتابع "ستقاتل يا حوثي الى أن تعلم أن الطائفية البغيضة التي تمارسها اجتثت من جذورها في اليمن وغير اليمن" ، مؤكدا أن المملكة العربية السعودية والإمارات ستمحيا كل أثر للطائفية التي تنتهجها ايران وميليشياتها في المنطقة العربية.

واختتم تغريداته قائلا "لا حوثي بعد اليوم ولا طائفية يا زعيم الزمرة الايرانية"، موضحا أن الشعب اليمني يقف وقفة رجل واحد في التصدي لمليشيات ايران في اليمن.

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