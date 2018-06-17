انتظام العمل داخل محطات وقود السيارات والمواقف بالأقصر..صور

شهدت مواقف سيارات الأجرة بمختلف مدن ومراكز محافظة الأقصر، استقرارًا فى الأوضاع لتطبيق قرار زيادة أسعار المواد البترولية والمحروقات، واعتماد تعريفة الركوب الجديدة داخل المحافظة وبين المحافظة والمحافظات المجاورة.



وأكد محافظ الأقصر محمد بدر، أن غرفة عمليات المحافظة في حالة انعقاد دائم ومستمر لمتابعة أسعار الوقود والتزام السائقين بالتعريفة الجديدة، مشيرًا إلى استمرار الحملات المكثفة على سيارات ومركبات نقل الركاب بمختلف مواقف المحافظة وبالميادين المختلفة للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الجديدة وعدم استغلال المواطنين، بالإضافة إلى عمل بانرات ولوحات إرشادية بالتعريفة الجديدة وعقوبات المخالفين ويتم وضعها بجميع مواقف نقل الركاب بالمحافظة.



وقال بدر إن جميع محطات الوقود على مستوى مدن ومراكز المحافظة تشهد انتظامًا فى العمل لتغطية احتياجات المواطنين، مع توافر أرصدة آمنة من المواد البترولية سواء السولار أو بنزين80 أو بنزين 92.



وفى السياق نفسه، وجه محافظ الأقصر بتخصيص خط ساخن بالإدارة العامة بمرور الأقصر يعمل على تلقى جميع شكاوى المواطنين 01226888809، ورقم 2374903 المخصص لغرفة عمليات ديوان المحافظة، لتلقى أى بلاغات من المواطنين بخصوص أى مخالفة من السائقين للتعريفة الجديدة، مشددًا على التعامل بحزم مع أى مخالف للتسعيرة الجديدة.



