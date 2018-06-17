النرويج تهنيء مصر بفوزها بتنظيم المؤتمر الدولي للمتاحف

اصدرت اللجنة الوطنية النرويجية للمتاحف بيانا هنأت فيه اللجنة الوطنية المصرية للمتاحف بفوز الاسكندرية بتنظيم مؤتمر المتاحف الدولي والذي ينظم لاول مرة في افريقيا.



وعلي جانب اخر صرح الدكتور خالد عزب رئيس اللجنة المصرية للمتاحف ان هناك مفواضات بين كلا اللجنتين لبحث التعاون في عدد من المجالات العلمية وكذلك دعم النرويج اللجنة المصرية لانجاح مؤتمر المتاحف.



وقال عبدالرزاق النجار امين عام اللجنة المصرية للمتاحف انه سيتم ربط عدد من المتحف المصرية بنظيرتها في النرويج في ظل تطوير غير مسبوق شهدته متاحف النرويج من حيث الادارة والعرض والخدمات والعوائد الاقتصادية، وذكر ان مفهوم المتحف في النرويج امر يستحق التامل.



كانت الاسكندرية فازت بتنظيم مؤتمر المتاحف الدولي في مقر اليونسكو بباريس يوم ٨ يونيو الماضي بعد ان تفوقت علي كل من اوسلو وبراغ.

