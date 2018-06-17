الإمارات ترحب بجهود المبعوث الأممي لليمن لإقناع الحوثيين بتسليم الحديدة

أعرب وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش، عن ترحيب بلاده بجهود المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن جريفيث، لإقناع الحوثيين بتسليم مدينة الحديدة إلى الحكومة اليمنية الشرعية .



وقال قرقاش - في سلسلة تغريدات على موقع التواصل الاجتماعي تويتر ، وفقا لقناة ( العربية ) الإخبارية - " إن الإمارات والتحالف يقدرون التصميم الدؤوب لمبعوث الأمم المتحدة لإقناع الحوثيين بإلقاء أسلحتهم والدخول في مناقشات سياسية ذات مغزى" ، مؤكدًا تشجيع جهود المبعوث الأممي لتسهيل تسليم آمن للحديدة إلى الحكومة الشرعية.



وأضاف أن أهالي الحديدة يرغبون في أن يتحرروا، مشيرًا إلى أن التحالف سيستمر في تجهيزاته العسكرية والإنسانية لتحقيق ذلك الهدف الملح.