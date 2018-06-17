بابا الفاتيكان يصف عمليات الإجهاض لتجنب العيوب الخلقية بأنها "محاولات نازية"

رفض البابا فرنسيس بابا الفاتيكان عمليات الإجهاض التي تتم بعد اختبارات ما قبل الولادة التي تكشف احتمال إنجاب أطفال يعانون من عيوب خلقية.. واصفا هذه العمليات بأنها "تماثل المحاولات النازية لنقاء العنصر من خلال القضاء على الأضعف".



وقال بابا الفاتيكان - في كلمة له أمام أعضاء من منتدى جمعيات العائلات بإيطاليا نقلتها قناة (سكاي نيوز) اليوم الأحد- "يجب قبول الأطفال كما يأتون مثلما يرسلهم الله وكما يأذن الله حتى إذا كانوا مرضى في بعض الأوقات".



وتحدث البابا فرنسيس عن اختبارات ما قبل الولادة لتحديد ما إذا كان الجنين يعاني من أي مرض أو تشوهات، قائلا "الاقتراح الأول في تلك الحالة هو هل يتعين التخلص منه؟.. قتل الأطفال، وهل يتعين التخلص من روح بريئة من أجل الحصول على حياة أكثر هدوءا؟".