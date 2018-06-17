ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ثقافة

ساقية الصاوي تستضيف لو كان قلبي معي غدا

الأحد 17/يونيو/2018 - 07:49 ص
العرض المسرحي لو
العرض المسرحي "لو كان قلبي معي"
تستضيف ساقية عبد المنعم الصاوي بالزمالك غدا الاثنين العرض المسرحي "لو كان قلبي معي".

تقدم العرض فرقة سبع ألوان المسرحية في قاعة الحكمة بالساقية في تمام السابعة مساء غدا الإثنين. والعرض من تأليف سليم كتشنر وإعداد وإخراج محمد ياسين. وتدور أحداث العرض حول صدمة عنترة وشيبوب بعد سفرهما من زمانهما إلى زماننا .

جدير بالذكر أن فرقة سبع ألوان أنشئت عام 2015، وقدمت العديد من العروض، وشاركت فى العديد من المهرجانات.

ترشيحاتنا

خالد الغندور يكشف عن تلقيه عرضا جديدا بعد رحيله من "إل تي سي"

هند العربي تكتب: وللإصلاحات طرق آخري !

الأرصاد: انكسار درجات الحرارة بدءا من اليوم بجميع المحافظات

مدرب الأهلي: نتيجة مباراة مصر وأوروجواي منطقية وصلاح كلمة السر

ندى بسيونى ناعية ماهر عصام: أسأل الله أن يرحمه ويسكنه فسيح جناته

4 كلمات احذري ذكرها أمام طفلك

"لا تريبيون": حقل ظهر على وشك تحقيق رقم قياسي في الإنتاج

صلاح عبد الله ناعيًا ماهر عصام : في رعاية الله ورحمته يا حبيبي

ريال مدريد متمسك ببقاء كريستيانو رونالدو

البرلمان يناقش قانون المناقصات والمزايدات فى جلسة 23 يونيو

شاهد.. 40 صورة من حفل الفنان مصطفى قمر بثاني أيام العيد

الجيش الليبي يشن غارات جوية على مواقع الإرهابيين برأس لانوف وسرت

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. 40 صورة من حفل الفنان مصطفى قمر بثاني أيام العيد

مصطفى قمر يختتم آخر فقرات حفل العيد.. صور

بهاء سلطان يشعل حفل العيد.. صور

إطلالة أنثوية لإيمان العاصي وتاتو يثير الجدل.. صور

مودريتش يحرز الهدف الثاني لكرواتيا في شباك نيجيريا ..صور

فيديو

وزير البترول: انتظام حركة تداول الوقود خلال العيد
شاهد.. إعلامية توضح سبب رفض الشناوى جائزة رجل المباراة
الأرصاد: انكسار درجات الحرارة بدءا من اليوم بجميع المحافظات
كرستيانو رونالدو يسبب صدمة للأطفال.. شاهد
خبير يوضح أسباب الأزمات الغذائية في دول الساحل الأفريقي..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح استثمار أموال المعاشات بعيدا عن موازنة الدولة؟

هل تؤيد مقترح استثمار أموال المعاشات بعيدا عن موازنة الدولة؟