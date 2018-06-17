ساقية الصاوي تستضيف لو كان قلبي معي غدا

تستضيف ساقية عبد المنعم الصاوي بالزمالك غدا الاثنين العرض المسرحي "لو كان قلبي معي".



تقدم العرض فرقة سبع ألوان المسرحية في قاعة الحكمة بالساقية في تمام السابعة مساء غدا الإثنين. والعرض من تأليف سليم كتشنر وإعداد وإخراج محمد ياسين. وتدور أحداث العرض حول صدمة عنترة وشيبوب بعد سفرهما من زمانهما إلى زماننا .



جدير بالذكر أن فرقة سبع ألوان أنشئت عام 2015، وقدمت العديد من العروض، وشاركت فى العديد من المهرجانات.

