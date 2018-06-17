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ثقافة

كيفية بناء علاقات ناجحة في ساقية الصاوي غدا

الأحد 17/يونيو/2018 - 07:57 ص
ساقية عبد المنعم
ساقية عبد المنعم الصاوي
تنظم ساقية عبد المنعم الصاوي لقاء مفتوح غدا الاثنين حول كيفية بناء علاقات اجتماعية ناجحة وتملك الذكاء الاجتماعى.

يستضيف اللقاء الدكتورة وسام عزت استاذ علم النفس التربوي، ويتناول مناقشة حول العلاقات الاجتماعية.

وتقول الدكتورة وسام عزت إن الإنسان اجتماعى بطبعه، ومندفع إلى تكوين العلاقات الاجتماعية المؤثرة فى نجاحه فى حياته المهنية والخاصة. وأضافت : «هناك سؤال مهم وهو هل يمكن لأى فرد أن يكون ناجحًا اجتماعيًّا؟، والإجابة: نعم، يمكن لأى شخص أن يصبح علمًا بارزًا فى الحياة العامة عندما يخلق له جوًّا من العلاقات الاجتماعية، حيث يجد فيها متعة بالغة، ويفخر بها وكأنها جزء من ثروته».

جدير بالذكر أن الدكتورة وسام عزت محمد حاصلة على دبلومة الإرشاد النفسى ودبلومة الصحة النفسية من جامعة عين شمس، وماجستير الصحة النفسية ودكتوراة علم النفس التربوى من جامعة عين شمس، قدمت العديد من المحاضرات والندوات بالكثير من المدارس ومراكز التدريب والنوادى.

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