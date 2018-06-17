ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

وزير خارجية اليمن: التسليم للشرعية وللوطن ليس استسلاما

الأحد 17/يونيو/2018 - 08:45 ص
وزير الخارجية اليمني
وزير الخارجية اليمني خالد اليماني
ا ش ا
أكد وزير الخارجية اليمني خالد اليماني، اليوم، الأحد، أن التسليم للشرعية وللوطن ليس استسلاما.

ونقلت قناة "العربية الحدث" الإخبارية عن اليماني قوله ـ في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - "إن خروج الحوثيين من الحديدة هو نصر للسلام والأمن في اليمن، ومدخل لإنهاء مأساة اليمنيين التي بدأت بانقلاب 21 سبتمبر 2014".

وأضاف: "إذا نجح المبعوث الأممي مارتن جريفيث في تنفيذ مبادرة الحديدة ستتواصل الجهود لتنفيذ قرار مجلس الأمن 2216، وحينها سيتسع الوطن لليمنيين جميعا".

جدير بالذكر أنه بعد معارك عنيفة اقتحمت القوات اليمنية المشتركة بإسناد من تحالف دعم الشرعية في اليمن حرم مطار الحديدة، ونجحت في فرض سيطرتها النارية قبل بدء عمليات تطهير المناطق المحررة من جيوب ميليشيات الحوثي وإزالة الألغام التي زرعتها الميليشيات.

ترشيحاتنا

ننشر التسعيرة الجديدة لأسطوانة البوتاجاز في الوادي الجديد

صلاح عبد الله ناعيًا ماهر عصام : في رعاية الله ورحمته يا حبيبي

استخدام لن يخطر ببالك للشاى الأخضر

حدث فى مثل هذا اليوم 17 يونيو

5 استخدامات لليمون تعرفي عليها

شاهد.. إيمان العاصى تنعى الفنان الراحل ماهر عصام

بدون حرمان.. رجيم يخلصك من سمنة رمضان بسرعة مذهلة

بدء العمل بمثلث ماسبيرو خلال 6 أشهر

محمد هنيدى ينعى ماهر عصام بكلمات مؤثرة

سفارة المملكة بروسيا توضح حقيقة إصابة سعوديين في حادث دهس موسكو

لجنة الفتوى توضح أفضل صيغة للاستغفار

بعد وفاة الفنان ماهر عصام متأثرًا بنزيف في المخ.. تعرف على أسباب المرض وأعراضه وكيفية الحماية منه

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. 40 صورة من حفل الفنان مصطفى قمر بثاني أيام العيد

مصطفى قمر يختتم آخر فقرات حفل العيد.. صور

بهاء سلطان يشعل حفل العيد.. صور

إطلالة أنثوية لإيمان العاصي وتاتو يثير الجدل.. صور

مودريتش يحرز الهدف الثاني لكرواتيا في شباك نيجيريا ..صور

فيديو

وزير البترول: انتظام حركة تداول الوقود خلال العيد
شاهد.. إعلامية توضح سبب رفض الشناوى جائزة رجل المباراة
الأرصاد: انكسار درجات الحرارة بدءا من اليوم بجميع المحافظات
كرستيانو رونالدو يسبب صدمة للأطفال.. شاهد
خبير يوضح أسباب الأزمات الغذائية في دول الساحل الأفريقي..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح استثمار أموال المعاشات بعيدا عن موازنة الدولة؟

هل تؤيد مقترح استثمار أموال المعاشات بعيدا عن موازنة الدولة؟