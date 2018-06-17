وزير خارجية اليمن: التسليم للشرعية وللوطن ليس استسلاما

أكد وزير الخارجية اليمني خالد اليماني، اليوم، الأحد، أن التسليم للشرعية وللوطن ليس استسلاما.



ونقلت قناة "العربية الحدث" الإخبارية عن اليماني قوله ـ في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - "إن خروج الحوثيين من الحديدة هو نصر للسلام والأمن في اليمن، ومدخل لإنهاء مأساة اليمنيين التي بدأت بانقلاب 21 سبتمبر 2014".



وأضاف: "إذا نجح المبعوث الأممي مارتن جريفيث في تنفيذ مبادرة الحديدة ستتواصل الجهود لتنفيذ قرار مجلس الأمن 2216، وحينها سيتسع الوطن لليمنيين جميعا".



جدير بالذكر أنه بعد معارك عنيفة اقتحمت القوات اليمنية المشتركة بإسناد من تحالف دعم الشرعية في اليمن حرم مطار الحديدة، ونجحت في فرض سيطرتها النارية قبل بدء عمليات تطهير المناطق المحررة من جيوب ميليشيات الحوثي وإزالة الألغام التي زرعتها الميليشيات.