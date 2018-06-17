وزيرة الصحة تعين عزمي رئيسا لأمانة المراكز الطبية

أصدرت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، قرارا حمل رقم 310 لسنة 2018 بتكليف الدكتور محمد عزمي مصطفى، مستشار "ب" بمديرية الصحة بأسوان، بالعمل رئيسا للإدارة المركزية لأمانة المراكز الطبية المتخصصة لمدة عام واحد لحين الإعلان عن شغل الدرجة، بديلا عن الدكتور أحمد محيي القاصد.



وفي سياق متصل، علم "صدى البلد" أن وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد أصدرت قرارا آخر بترقية الدكتور أحمد محيي القاصد، رئيس الإدارة المركزية لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، مساعدا لوزير الصحة لشئون الطب العلاجي.



تجدر الإشارة إلى أن الوزير السابق أحمد عماد الدين أصدر قرارا رقم 748 لسنة 2017، والذى تضمن إقالة الدكتور محمد عزمي، وكيل وزارة الصحة بالجيزة، على خلفية وفاة طفل بحضانة بمستشفى الوراق المركزي.