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أخبار البلد

مصر للطيران تنقل 150 مشجعاً إلى روسيا لمؤازرة المنتخب

الأحد 17/يونيو/2018 - 08:30 ص
صدى البلد
نورهان خفاجي
تسير الشركة الوطنية مصر للطيران، الناقل الرسمي للمنتخب الوطني، اليوم "الأحد، رحلة طيران شارتر إضافية، من مبنى الركاب 2 بمطار القاهرة الدولي، المخصص لمغادرة الرحلات إلى روسيا، وذلك لنقل 150 مشجعًا لمؤزارة المنتخب الوطني في مباراة روسيا، التي سيخوضها غدا.

كانت الشركة الوطنية مصر للطيران، بدأت في تيسير رحلات سفر وعودة لمشجعي المنتخب في كأس العالم بروسيا، على متن طائرات من طراز البوينج 737/800، وآير باص 330/200، وآير باص 321/200، وامبرير E170، وأقلعت أولى الرحلات لنقل المشجعين إلى روسيا يوم الأحد الماضي.

جدير بالذكر أن مصر للطيران تسير حاليًا جسرًا جويًا لسفر المشجعين المصريين إلى المدن الروسية المقام فيها مباريات المنتخب الوطني وذلك بإجمالي 38 رحلة جوية في الذهاب والعودة، كما تسير ايضا 91 رحلة داخلية الي مناطق الجذب السياحي في فترة اجازة عيد الفطر المبارك.

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