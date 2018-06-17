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أخبار البلد

وزيرة الصحة تتابع استعدادات بورسعيد لتطبيق التأمين الصحي الشامل

الأحد 17/يونيو/2018 - 08:45 ص
صدى البلد
عبدالصمد ماهر ومحمود نوفل
توجهت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، صباح اليوم، الأحد، إلى محافظة بورسعيد، وذلك للوقوف على الأوضاع الطبية بها تمهيدًا لاستقبال التأمين الصحي الشامل الجديد.

تأتي هذه الجولات للتأكد من جاهزية المنشآت الطبية من المستشفيات ووحدات الرعاية الأولية، والتي ستصبح أساس المنظومة الجديدة، بالإضافة إلى التأكد من تنفيذ الخطة الطبية الموضوعة على أرض الواقع.

وكانت وزيرة الصحة قامت بجولات، أول أيام العيد، على 4 مستشفيات وغرفة عمليات الإسعاف وغرفة الأزمات بوزارة الصحة.

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