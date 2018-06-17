حضري أرز بالخلطة مع الشيف الشربيني

يقدم الشيف الشربيني طريقة تحضير أرز بالخلطة.



المقادير:

أرز

قرفة

بصل

ثوم

صلصة

مرقة

حبهان

ورق لورا

سكر

زبيب

كرفس

مكسرات

كبدة دجاج

قوانص دجاج

خل

ملح

فلفل أسود

زعتر

سمنة



طريقة التحضير:

* يشوح الأرز مع السمنة ويضاف اللورا والحبهان والصلصة مع القليل من السكر ومكعب المرقة والقرفة وتغطى الحلة وتترك لتنضج على نار هادئة.



* تسلق الكبدة والقوانص في ماء وخل حتى تبيض مع عيدان الكرفس ثم ترفع وتصفى.



* يشوح البصل والثوم والزعتر وملح وفلفل والقليل من السكر مع السمن على النار.



* تقطع القوانص ثم تضاف إلى الطاسة مع الكبدة وباقي المكونات.



* تضاف المكسرات والزبيب ويتم تقليبهم حتى تحمر ثم تضاف إلى الأرز ويقدم.