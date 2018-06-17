حضري أرز بالخلطة مع الشيف الشربيني
الأحد 17/يونيو/2018 - 08:46 ص
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يقدم الشيف الشربيني طريقة تحضير أرز بالخلطة.
المقادير:
أرز
قرفة
بصل
ثوم
صلصة
مرقة
حبهان
ورق لورا
سكر
زبيب
كرفس
مكسرات
كبدة دجاج
قوانص دجاج
خل
ملح
فلفل أسود
زعتر
سمنة
طريقة التحضير:
* يشوح الأرز مع السمنة ويضاف اللورا والحبهان والصلصة مع القليل من السكر ومكعب المرقة والقرفة وتغطى الحلة وتترك لتنضج على نار هادئة.
* تسلق الكبدة والقوانص في ماء وخل حتى تبيض مع عيدان الكرفس ثم ترفع وتصفى.
* يشوح البصل والثوم والزعتر وملح وفلفل والقليل من السكر مع السمن على النار.
* تقطع القوانص ثم تضاف إلى الطاسة مع الكبدة وباقي المكونات.
* تضاف المكسرات والزبيب ويتم تقليبهم حتى تحمر ثم تضاف إلى الأرز ويقدم.