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كأس العالم

شكوك حول إمكانية مشاركة نيمار أمام سويسرا

الأحد 17/يونيو/2018 - 08:43 ص
اللاعب البرازيلي
اللاعب البرازيلي نيمار جونيور
حسام رضوان
أكد مدرب المنتخب البرازيلي تيتي، أمس، السبت، أن نجم منتخب السامبا ونادي باريس سان جيرمان الفرنسي نيمار جونيور، ليس جاهزا ولم يتعاف من الإصابة بنسبة 100%.

وبحسب ما ذكرته قناة "سكاي نيوز" الأمريكية، قال تيتي إن نيمار يتمتع بصفات بدنية استثنائية وسرعة فائقة.

وأضاف تيتي أن "نيمار دائما سريع ولا يفقد هذه الميزة أبدا، ولكنه ليس 100% جاهزا، ويأمل أن يكون لائقا في مباراة الأحد، هو في حالة مناسبة للعب".

وأشارت إلى أن اللاعب الأغلى في العالم خضع لعملية جراحية بعد كسر في إحدى عظام القدم، فبراير الماضي، على الرغم من أنه شارك في مباراتين وديتين قبيل بداية فعاليات كأس العالم مباشرة، إلا أن مشاركته أمام المنتخب السويسري اليوم، الأحد، لا تزال محل شك.

وسجل نجم باريس سان جيرمان هدفين رائعين خلال المباراتين الوديتين، وأكد أنه يشعر بالراحة بعد ذلك.

ويبدأ منتخب السلساو أولى مبارياته في مونديل روسيا بمواجهة المنتخب السويسري، وذلك في منافسات المجموعة الخامسة التي تضم أيضا منتخبي كوستاريكا وصربيا.

ويعد المنتخب البرازيلي الذي يضم نخبة من نجوم أكبر الأندية الأوروبية، أحد المنتخبات المرشحة بقوة للمنافسة على الفوز بالبطولة، والحصول على لقبه السادس، ليزيد الفارق بينه وبين المنتخب الألماني الذي فاز بالبطولة لـ4 مرات، كما يرغب نجوم السامبا في محو ذاكرة الهزيمة الثقلية التي تلقوها على أرضهم من الألمان خلال كأس العالم 2014.

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