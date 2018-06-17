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شاهد.. إعلامية توضح سبب رفض الشناوى جائزة رجل المباراة

الأحد 17/يونيو/2018 - 08:51 ص
أحمد الشناوي
أحمد الشناوي
كريـم الخـطيب
كشفت الإعلامية أميرة العقدة سبب رفض اللاعب أحمد الشناوي، حارس مرمى منتخب مصر، جائزة رجل المباراة «the man of the match» عقب مباراة مصر وأوروجواي.

وقالت «العقدة»، في برنامج «صباح الخير يا مصر» المذاع على القناة الأولى المصرية، إن الشناوي رفض الجائزة لأنها مقدمة من شركة خمور.

وأوضحت أن ردود أفعال متباينة انتابت السوشيال ميديا، حيث أيد البعض قراره، فيما رأى فريق آخر أنه يمثل مصر وليس هناك ما يتعارض مع الجائزة، لكن القرار يرجع له في كل الأحوال لأنه إذا وافق سيكون هناك اختلاف في وجهات النظر ورفض من البعض.

وأضافت أن هناك مجلات دولية ذكرت موقف الشناوي وأثبتت أن هناك مواقف متشابهة للشناوي من قبل اللاعبين الدوليين منهم اللاعب الإيفواري يايا توريه الذي رفض جائزة مشابهة في عام 2012.

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