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وزير البترول: انتظام حركة تداول الوقود خلال العيد

الأحد 17/يونيو/2018 - 09:11 ص
المهندس طارق الملا
المهندس طارق الملا وزير البترول
كريـم الخـطيب
طمأن المهندس طارق الملا، وزير البترول، المواطنين بانتظام حركة تداول المنتجات البترولية خلال عيد الفطر، مؤكدا أن العمل يسير بانتظام ومستمر في مستودعات الوقود ومصانع تعبئة البوتاجاز طوال الـ 24 ساعة، خاصة في الأعياد.

وأكد «الملا»، خلال تصريحات لبرنامج «صباح الخير يا مصر» المذاع على القناة الأولى المصرية، أنه وفقا لخطة 2018-2019 للموازنة المقبلة في 1 يوليو تخصص 89 مليار جنيه للمحروقات فقط، ولكن قبل إجراءات الزيادة كانت ستصل إلى 139 مليار جنيه، وبالتالي تم تخفيض 50 مليار جنيه مع تصحيح منظومة التسعير لترشيد الاستهلاك وتحسين الأداء والحفاظ على موارد الدولة.

وأوضح أن آخر 5 سنوات كلف استهلاك المحروقات الدولة 517 مليار جنيه كدعم للمحروقات، منوها بأن الدولة وضعت في اعتبارها الحماية المجتمعية في منظومة المرتبات والمعاشات والضمان الاجتماعي وبطاقات التموين لتخفيف العبء من قطاع البترول لتحسين المستوى، لافتًا إلى أن طريق الإصلاح الاقتصادي يسير بخطى ثابتة.



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وزير البترول: انتظام حركة تداول الوقود خلال العيد
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