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أخبار العالم

تركيا تستهدف تجمعا لقيادات كردية في جبال قنديل العراقية

الأحد 17/يونيو/2018 - 09:14 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
شريف سيد
أعلنت القوات المسلحة التركية نجاح مقاتلاتها في استهداف عدد من أفراد حزب العمال الكردستاني الكردي في جبال قنديل بالأراضي العراقية، مشيرة إلى احتمالية إصابة قيادات في التنظيم الكردي خلال القصف.

وكان الجيش التركي صعد من الضربات الجوية في شمال العراق مستهدفا قواعد حزب العمال الكردستاني في قنديل على مقربة من الحدود العراقية الإيرانية، حيث تشتبه أنقرة في وجود أعضاء كبار في الجماعة الكردية.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن الطيران الحربي التركي قد ضرب نقطة التقاء في جبال قنديل، حيث كان يعتقد أن أعضاء رفيعي المستوى من حزب العمال الكردستاني هناك، مضيفًا أن الجيش سيعلن نتيجة الضربات الجوية في الساعات المقبلة.

وصعدت أنقرة مؤخرا من تحذيراتها من شن هجوم بري محتمل على منطقة جبال قنديل. وقال أردوغان إنه ناقش المسألة مع الرئيس الإيراني حسن روحاني وإن الطرفين اتفقا على الحفاظ على الأمن الإقليمي.

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