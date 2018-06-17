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كأس العالم

ريال مدريد متمسك ببقاء كريستيانو رونالدو

الأحد 17/يونيو/2018 - 09:13 ص
كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو
أ ش أ
ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن نادي ريال مدريد متمسك باستمرار نجمه كريستيانو رونالدو مع الفريق، وهو الأمر الذي أبلغ به وكيله خورخي مينديز، الأسبوع الماضي.

وأوضحت الصحيفة أن ريال مدريد ما زال عند عرضه القديم بشأن تحسين عقد كريستيانو رونالدو، وينتظر رد صاحب الـ33 عاما.

وعرض ريال مدريد 25 مليون يورو سنويا، بخلاف الحوافز التي تتعدي7.5 مليون يورو، لإرضاء قائد المنتخب البرتغالي.

وأكدت الصحيفة أن إدارة الريال تثق في بقاء كريستيانو مثلما حدث في السنة الماضية، في ظل غياب العروض المقدمة له.

وأشارت إلى أن مسئولي النادي الملكي يعتقدون أن الدون يستحق عقدا جديدا بفضل ما يقدمه من أداء مع النادى.

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