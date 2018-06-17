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تعرف على 5 علاجات سريعة للبواسير أبرزها الثلج

الأحد 17/يونيو/2018 - 10:05 ص
صورة أرشفية
صورة أرشفية
أسماء عبد الحفيظ
تعتبر البواسير من المشاكل المؤلمة التي يمكن أن تصيب أي شخص وتؤرق حياته، وهي في الغالب تداهم الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 45 و65 عامًا، وهناك العديد من العوامل التي تساهم في الإصابة بالبواسير، منها اتباع نظام غذائي منخفض الألياف، وتاريخ عائلي، والجاذبية، والإمساك، والحساسية الغذائية، والسمنة، والحمل.

وكشف موقع STETH NEWS عن أعراض البواسير وهي تتمثل فيما ما يلي:

- تهيج بالقرب من الشرج أو حوله
- وجود الرغبة في تحريك الأمعاء
- نزيف عند القضاء
- كتل أو جلطات دموية حول منطقة الشرج

وأوضح الموقع أنه يمكن أن تزول البواسير من تلقاء نفسها، ولكن إذا لم يحدث ذلك، يمكن أن يؤدي ذلك إلى مضاعفات، بما في ذلك موت الأنسجة، وفقدان الدم المزمن، وأحيانا سرطان القولون والمستقيم.

وأشار الموقع إلى أن الخبر السار هو أنه يمكن علاج البواسير من خلال بعض المكونات الطبيعية البسيطة وتشمل:

1. الثلج
- ضع كيس ثلج على المنطقة المصابة لمدة 10 دقائق.
- لف قطعة قماش حول قطعة من الثلج وضعها على المنطقة لمدة 10 دقائق أيضًا.
 كبديل، استخدم الخضار المجمدة ملفوفة في منشفة أو قطعة قماش وتوضع على البواسير لمدة 20 دقيقة ، ثلاث مرات في اليوم.

2. خل التفاح
يعد العلاج الشعبي للباسور لخصائصه القابضة التي يمكن أن تساعد في تقليص الأوعية الدموية الملتهبة والحد من تهيجها.

3. الألو فيرا
يحتوي الألو فيرا على خصائص مضادة للالتهابات يمكن أن تساعد في الحد من التهيج داخليا وخارجيا، حيث يتم استخدام جل الصبار وتدليك المنطقة المصابة للمساعدة في تهدئة الشعور بالاحتراق، وبالنسبة للبواسير الداخلية، قم بتجميد الأوراق التي تحتاج إلى تقطيعها إلى شرائح رقيقة. تطبيق الشرائط على الباسور.

4. زيت اللوز
استخدم زيت اللوز خارجيًا فقط، تغمس كرة من القطن في زيت اللوز النقي، تنطبق على المنطقة المصابة عدة مرات في اليوم لتخفيف الحكة والحكة.

5. النظام الغذائي
أحد أكبر الأسباب التي تجعل الناس يعانون من البواسير هو اتباع نظام غذائي منخفض الألياف، ولذا يجب عليك إضافة المزيد من الأطعمة الغنية بالألياف للمساعدة على تجنب الإمساك وحدوث البراز الصلب، ومن المستحسن تناول 30 الى 35 جراما من الألياف كل يوم، ويمكنك الحصول على هذه المغذيات الكبيرة من بذور الكتان والمكسرات وبراعم بروكسل والأفوكادو والتوت.

وأوضح الموقع أن معالجة البواسير يمكن أن يكون بطريقة بسيطة مثل شرب المزيد من الماء لأن هذا يمكن أن يخفف الإمساك ويساعد في نقل الطعام المهضوم من خلال الجهاز الهضمي، يجب ألا يدوم الألم المعتدل إلا لمدة أسبوع واحد بعد العلاج في المنزل، إذا كان الألم أو التورم لا يزال شديدًا أو أصبح الورم داخل الشرج أكثر ألمًا أو أكبر ، فتأكد من الذهاب إلى الطبيب للحصول على العلاج المناسب.

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