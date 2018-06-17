ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

مصر للطيران تسير 10 رحلات شارتر إلي روسيا لنقل مشجعي المنتخب

الأحد 17/يونيو/2018 - 10:01 ص
مصر للطيران
مصر للطيران
أ ش أ
تسير شركة مصر للطيران، الناقل الرسمي للمنتخب والمشجع المصري، اليوم /الأحد/ رحلة شارتر إلي روسيا لنقل حوالي 150 مشجعا مصريا للمنتخب الوطني في ثاني مبارياته أمام روسيا، والمقرر لها بعد غد /الثلاثاء/، ضمن مباريات المجموعة الأولي.

كما تسير مصر للطيران 10 رحلات شارتر غدا /الاثنين/ لنقل 1700 مشجع لمؤازرة المنتخب، بالإضافة إلى الرحلات العادية لموسكو أيام الأحد والثلاثاء والخميس.

وقال صفوت مسلم رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، في بيان للشركة، "إنه سيتم توفير كافة التسهيلات اللازمة لنقل المشجعين باستخدام أحدث طرازاتها التي تتمتع بأعلي مستويات الرفاهية، وذلك ضمن الدور الذي تقوم به الشركة الوطنية في دعم ورعاية كافة الأندية والمنتخبات المصرية المشاركة في البطولات الدولية في مختلف الألعاب الرياضية".

وأشار مسلم إلى أن الرحلات الشارتر من المقرر أن تهبط في مطارات المدن، التي تشهد مباريات كأس العالم.

وكانت مصر للطيران قد بدأت يوم /الخميس/ الماضي في تسير رحلات شارتر لمشجعي المنتخب على متن طائرات من طراز (بوينج 737/800)، و(إير باص 330/200)، و(إير باص 321/200)، وذلك بواقع 19 رحلة.. فيما تقوم تقوم سلطات مطار القاهرة باستقبال الجماهير المغادرة إلي روسيا بمبني الركاب رقم (2).

ترشيحاتنا

صدمة ياسمين عبد العزيز في الأبلة طم طم

فتحي عبد الوهاب ناعيا ماهر عصام: إلى اللقاء

النيابة تتلقى عدة بلاغات فى يحيى قزاز بتهمة تنفيذ مخطط الإخوان

جوجل يحتفل بعيد ميلاد محمد ايسياخم M’hamed Issiakhem الـ90

انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة اليوم

تركيا تستهدف تجمعا لقيادات كردية في جبال قنديل العراقية

الإعلام الروسي يتوقع مشاركة محمد صلاح في مباراة مصر وروسيا

ريال مدريد متمسك ببقاء كريستيانو رونالدو

وفاة الفنان ماهر عصام عن عمر يناهز 38 عاما

السقا ينعي ماهر عصام بكلمات مؤثرة ويدعو له بالرحمة

شاهد..سعوديون يضعون مراسل بي إن سبورت القطرية في موقف محرج

سفارة المملكة بروسيا توضح حقيقة إصابة سعوديين في حادث دهس موسكو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. 40 صورة من حفل الفنان مصطفى قمر بثاني أيام العيد

مصطفى قمر يختتم آخر فقرات حفل العيد.. صور

بهاء سلطان يشعل حفل العيد.. صور

إطلالة أنثوية لإيمان العاصي وتاتو يثير الجدل.. صور

مودريتش يحرز الهدف الثاني لكرواتيا في شباك نيجيريا ..صور

فيديو

رئيس حي بولاق أبو العلا: لم تتحدد أسباب الحريق حتى الآن
مباراة كوستاريكا وصربيا بث مباشر اليوم 17-6-2018 بدون تقطيع
رابط يلا شوت مشاهدة مباراة البرازيل وسويسرا اليوم بث مباشر
يلا شوت.. مشاهدة مباراة المانيا والمكسيك بث مباشر | لايف
الحماية المدنية تسيطر على حريق بولاق أبو العلا.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح استثمار أموال المعاشات بعيدا عن موازنة الدولة؟

هل تؤيد مقترح استثمار أموال المعاشات بعيدا عن موازنة الدولة؟