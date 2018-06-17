مصر للطيران تسير 10 رحلات شارتر إلي روسيا لنقل مشجعي المنتخب

تسير شركة مصر للطيران، الناقل الرسمي للمنتخب والمشجع المصري، اليوم /الأحد/ رحلة شارتر إلي روسيا لنقل حوالي 150 مشجعا مصريا للمنتخب الوطني في ثاني مبارياته أمام روسيا، والمقرر لها بعد غد /الثلاثاء/، ضمن مباريات المجموعة الأولي.



كما تسير مصر للطيران 10 رحلات شارتر غدا /الاثنين/ لنقل 1700 مشجع لمؤازرة المنتخب، بالإضافة إلى الرحلات العادية لموسكو أيام الأحد والثلاثاء والخميس.



وقال صفوت مسلم رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، في بيان للشركة، "إنه سيتم توفير كافة التسهيلات اللازمة لنقل المشجعين باستخدام أحدث طرازاتها التي تتمتع بأعلي مستويات الرفاهية، وذلك ضمن الدور الذي تقوم به الشركة الوطنية في دعم ورعاية كافة الأندية والمنتخبات المصرية المشاركة في البطولات الدولية في مختلف الألعاب الرياضية".



وأشار مسلم إلى أن الرحلات الشارتر من المقرر أن تهبط في مطارات المدن، التي تشهد مباريات كأس العالم.



وكانت مصر للطيران قد بدأت يوم /الخميس/ الماضي في تسير رحلات شارتر لمشجعي المنتخب على متن طائرات من طراز (بوينج 737/800)، و(إير باص 330/200)، و(إير باص 321/200)، وذلك بواقع 19 رحلة.. فيما تقوم تقوم سلطات مطار القاهرة باستقبال الجماهير المغادرة إلي روسيا بمبني الركاب رقم (2).