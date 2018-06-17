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منوعات

اعتقال ملياردير وعد بسداد ديون اليونان

الأحد 17/يونيو/2018 - 10:01 ص
صدى البلد
أ.ش.أ
اعتقلت الشرطة اليونانية الهارب ارتيميس سوراس، الذي ادعي أنه ملياردير وعلى استعداد لسداد ديون اليونان، كما صدر بحقه حكم بالسجن لمدة 8 سنوات بتهمة الاختلاس.

وذكرت صحيفة (جريك ريبورتر) اليونانية أن الشرطة تعقبت سوراس إلى منزله في الضاحية الجنوبية من أثينا عقب ورود معلومات خلال التحقيقات، وأنه تم وضعه رهن الاحتجاز تمهيدا لعرضه على المدعي العام.

وكان سوراس، الذي ادعى أنه يمتلك 600 مليار دولار، قد قال في عام 2017 إنه سينقذ اليونان من الديون.. وحكم عليه غيابيا بالسجن لمدة 8 سنوات دون الإفراج المشروط في اتهامات بالاختلاس.

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