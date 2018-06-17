ارتفاع حصيلة قتلى التفجير الانتحاري في ننجرهار بأفغانستان إلى 36 قتيلا

أعلن مسئول أفغاني ارتفاع حصيلة قتلى التفجير الانتحاري الذي استهدف تجمعا لمسلحي حركة طالبان، أمس، السبت، للاحتفال بوقف إطلاق النار الذي أعلنته قيادة الحركة إلى 36 قتيلا.



ونقلت شبكة "إيه بي سي" نيوز الإخبارية الأمريكية اليوم، الأحد، عن مدير إدارة الصحة في إقليم ننجرهار، شرقي البلاد، نجيب الله كمويل، قوله إن 65 شخصا أصيبوا بجروح جراء الهجوم.



وبحسب الشبكة، لم تعلن أي جهة مسئوليتها عن الهجوم إلا أنه من المحتمل أن يكون تنظيم "داعش" هو من نفذ هذا التفجير؛ حيث إن التنظيم لم يكن مشمولا بوقف إطلاق النار، كما أنه اشتبك مع طالبان في السابق.



وفي أعقاب الهجوم، أعلن الرئيس الأفغاني أشرف غني تمديد وقف إطلاق النار لمدة تسعة أيام، فيما لم يصدر أي تعليق فوري من جانب الحركة بشأن التزامها بهذا التمديد.