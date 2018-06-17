أنجلينا جولي تطالب بإعادة إعمار العراق

وذكرت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية أن جولي، المبعوثة الخاصة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، زارت الموصل ثاني أكبر المدن العراقية خلال عطلة عيد الفطر.





وقالت جولي، في بيان لها: "إن هذا أسوأ دمار رأيته في كل سنوات عملي مع المفوضية".

حثت الممثلة الأمريكية المشهورة أنجيلينا جولي، المجتمع الدولي على العمل للمساعدة في استقرار العراق، بعد عام تقريبا من تحريرها من قبضة تنظيم "داعش" الإرهابي.وتظهر الصور ومقاطع الفيديو، التي نشرتها المفوضية، جولي وهي تمشي بين المباني المدمرة والشوارع المقصوفة في غرب الموصل، حيث التقت مع سكان المدينة، كما تحدثت أمام بقايا مسجد "النوري"، وأشارت إلى الدمار الذي شهدته المدينة، التي كانت تحت سيطرة "داعش" لمدة ثلاث سنوات.وقالت جولي: "غالبا ما نميل إلى افتراض، كمجتمع دولي، أنه عندما ينتهي القتال يتم إنجاز العمل، لكن الظروف التي لاحظتها هنا في غرب الموصل مروعة"، لافتة إلى أن النزوح لايزال قائما، المخيمات القريبة من المدينة مازالت ممتلئة، مناطق كاملة من غرب الموصل مازالت مدمرة، مؤكدة أن تمكين الناس من العودة واستقرار المدينة أمر ضروري لاستقرار العراق.جدير بالذكر أن هذه الزيارة لأنجلينا جولي تعتبر الخامسة لها إلى العراق خلال 17 عاما مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين.