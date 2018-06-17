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كأس العالم

ألمانيا تتسلح بالتاريخ في مواجهة المكسيك بكأس العالم

الأحد 17/يونيو/2018 - 10:07 ص
صدى البلد
محمد سمير
تبدأ ألمانيا مسعاها لتكون أول منتخب يحتفظ بلقبه منذ عام 1962، بتفوق معنوي واضح على المكسيك التي تلتقيها اليوم على ملعب «لوجنيكي» في موسكو ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة السادسة.

وستكون الفرصة سانحة أمام ألمانيا لكي ترتقي بمستواها تدريجيا في الدور الأول لأن مجموعتها تبدو في متناولها على الورق، لأنها تضم أيضا كوريا الجنوبية والسويد اللتين تتواجهان، غدا، في نيجني نوفجورود.

ويحفل تاريخ كأس العالم بتعثر في الدور الأول لمنتخبات تدافع عن لقبها، إلا أن ألمانيا أثبتت خلال التصفيات نجاحها في إدارة المباريات التي تعتبر «سهلة» من دون أن تقع في فخ المنتخبات التي تعتمد دفاعا عميقا.

كما دأبت ألمانيا على الوصول إلى نصف النهائي على الأقل في كل البطولات العالمية التي شاركت بها منذ «مونديال» 2006 على أرضها حين انتهى مشوارها في دور الأربعة على يد إيطاليا.

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ألمانيا تتسلح بالتاريخ في مواجهة المكسيك بكأس العالم

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