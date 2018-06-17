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أفضل 5 علاجات لالتهاب اللثة.. تعرف عليها

الأحد 17/يونيو/2018 - 12:02 م
صورة أرشفية
صورة أرشفية
أسماء عبد الحفيظ
يعاني الكثير من الأشخاص من مشكلة التهابات اللثة والتي تسبب الكثير من الآلام فإذا كنت من ضمن هؤلاء يقدم لك موقع "STETH NEWS"، علاجات منزلية يمكنها أن تخفف من آلام اللثة وتعالجها وهى تتمثل فيما يلي:

1.الشاي الأخضر:
بسبب مضادات الأكسدة في هذا الشاي، فإنه يمكن منع عدد من الأمراض، بما في ذلك مشكلة التهاب اللثة، حيث يساعد في تقليل التهاب اللثة وتدمير البكتيريا الموجودة في الفم. ومن الضروري شرب الشاي الأخضر كل صباح للحفاظ على صحة الأسنان واللثة.

2. زيت جوز الهند:
هذا الزيت له خصائص مضادة للميكروبات، مما يجعله علاجا جيدا لعلاج التهاب اللثة. يمكن أن تقتل البكتيريا التي قد تكون السبب وراء مشكلة اللثة. أغسل أسنانك بالفرشاة أولًا برفق، ثم خذ بعض زيت جوز الهند، وأحشي به فمك. يمكنك أيضا استخدام زيت السمسم لتقليل الالتهاب.

3. الألوة فيرا:
أظهرت دراسة أن الصبار يمكن أن يساعد في تهدئة أمراض اللثة، بما في ذلك مشاكل اللثة. عندما تشتري معاجين أسنان أو غسولات الفم، فأبحث عن تلك المنتجات التي تحتوي على الألوة فيرا.

4. فيتامين ج:
إذا كنت تعاني من نقص في فيتامين C، فقد يؤدي ذلك إلى نزيف اللثة والالتهاب.. يمكنك تناول مكملات غذائية للمساعدة في تحسين حالة لثتك. يمكنك أيضًا تناول المزيد من الأطعمة الغنية بالفيتامين ج، بما في ذلك الخضراوات والفواكه الطازجة، والخضروات الورقية الداكنة، وبالطبع الفواكه الحمضية.

5. القرنفل
يمكن أن يساعد استخدام الزيت من القرنفل في تحفيز نمو اللثة وإصلاح الأنسجة التي ربما تكون قد تضررت بسبب مرض اللثة.

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