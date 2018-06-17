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منوعات

علماء سعوديون يطورون جلدا إلكترونيا يحاكي جلد الإنسان

الأحد 17/يونيو/2018 - 10:05 ص
صدى البلد
أ.ش.أ
نجح فريق من العلماء السعوديين في تطوير جلد إلكتروني يمكن أن "يشعر"و"يشفى ذاته".. وهو سبق طبي يمكن استخدامه في الأطراف الصناعية، وتصحيحات الجروح التي تحتوى على الأدوية والتكنولوجيا القابلة للارتداء.

ويمكن للجلد الاصطناعي المطور التمدد بأكثر من 3.400%، ويمكن أن يعود سريعا إلى حجمه الطبيعي، فضلا عن ما يتمتع به من حساسية تجاه اللمس.

والجلد المطور مصنوع من "هدروجيل" و"كربيد معدني" ومزود بالعديد من المستقبلات وأجهزة استشعار دقيقة على سطحه، وقال العلماء السعوديون إنه يتم تقطع الجلد الاصطناعي إلى أجزاء يمكن أن يصلح نفسه بسرعة عند إعادة الربط.

وقال الدكتور حسام الشريف الأستاذ في جامعة (الملك عبد الله) للعلوم والتكنولوجيا في السعودية "تتفوق موادنا على جميع الهلاميا المائية التي تم الإبلاغ عنها سابقا، وتقدم وظائف جديدة".

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